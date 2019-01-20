«Панцирь» и «Бук» отразили удар ВВС Израиля

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ЗРК «Панцирь» и «Бук» помогли отразить ракетные удары по Сирии 

Рамблер + ещё 2 17 часов назад
Системы противовоздушной обороны Сирии сбили ракеты Израиля на юге страны, сообщает RT.
Сирийские военные применили для отражения атаки зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» и ЗРК «Бук». Как отмечается, силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку, ЗРК уничтожили семь ракет. Воздушный удар Израиля был направлен на крупнейший аэропорт Дювали на юго-востоке Дамаска.
«Зенитные ракетные комплексы «Панцирь» и «Бук» уничтожили семь израильских ракет. Инфраструктура аэропорта не пострадала. Жертв и разрушений нет», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России.
Как уточняется, ПВО Сирии сбила семь ракет в районе аэропорта на юго-востоке Дамаска. В 13:32 по местному времени четыре самолета F-16 ВВС Израиля нанесли удар радиоуправляемыми ракетами.
Это не первая подобная атака. Неделю назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что 12 января в течение 36 часов израильские ВВС атаковали цели в Сирии, нанеся авиаудары по иранским складам оружия в районе аэропорта Дамаска. В связи с этим МИД Сирии направил в ООН письма, потребовав принять меры для предотвращения атак Израиля. В Сирии считают, что израильские власти пользуются «прикрытием» американской администрации.
Нетаньяху же заявил о решимости действовать против Ирана в Сирии активнее, чем когда-либо.
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Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Оружие , Биньямин Нетаньяху , МИД , ООН , НЦУО РФ , Сирия
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