Отдавший России Т-34 Лаос получил «Белых орлов»

О появлении модернизированных Т-72 на военном параде в Лаосе также сообщало Минобороны России . Уточнялось, что танки и бронеавтомобили БРДМ-2М переданы стране в рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита в Лаос министра обороны России Сергея Шойгу в январе 2018 года.

В рамках этих же договоренностей Лаос передал российской стороне 30 танков Т-34. 20 января машины доставили в подмосковный Наро-Фоминск, где освятили и включили в состав специально сформированного сводного батальона. Технику будут использовать на параде, а также в телепроектах и фильмах.