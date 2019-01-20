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«Панцирь» и «Бук» САА уничтожили семь израильских ракет 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Минобороны РФ
20 января 2019 года в 13.32 четыре самолёта F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря нанесли удар авиационными управляемыми ракетами по территории Сирии.
ВВС Израиля по международному аэропорту Дювали на юго-востоке Дамаска.
Зенитные ракетные комплексы «Панцирь» и «Бук» уничтожили семь израильских ракет.
Инфраструктура аэропорта не пострадала. Жертв и разрушений нет.
20 января 2019 года в 13.32 четыре самолёта F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря нанесли удар авиационными управляемыми ракетами по территории Сирии.
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Армия , Оружие , Израиль , Сирия
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