«Панцирь» и «Бук» САА уничтожили семь израильских ракет

20 января 2019 года в 13.32 четыре самолёта F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря нанесли удар авиационными управляемыми ракетами по территории Сирии

ВВС Израиля по международному аэропорту Дювали на юго-востоке Дамаска.

Зенитные ракетные комплексы «Панцирь» и «Бук» уничтожили семь израильских ракет.

Инфраструктура аэропорта не пострадала. Жертв и разрушений нет.

20 января 2019 года в 13.32 четыре самолёта F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря нанесли удар авиационными управляемыми ракетами по территории Сирии.