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Диверсионная группа украинских военных подорвалась на мине в ДНР 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские диверсанты подорвались на минном поле вблизи населенного пункта Авдеевка провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в понедельник сообщил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
"В последнее время отмечается активизация разведывательных подразделений и подразделений специального назначения противника на севере от Донецка, — цитирует его Донецкое агентство новостей. — Вчера очередная группа украинских диверсантов вновь потерпела фиаско, так и не приступив к выполнению задач".
По данным Безсонова, 20 января четверо военнослужащих разведывательного батальона вооруженных сил Украины на автомобиле выехали на минное поле и погибли в результате подрыва одной из мин.
По данным представителя Народной милиции, это уже третья за 2019 год попытка применения диверсионно-разведывательной деятельности со стороны ВСУ в этом районе, все три попытки были неудачными.
29 декабря 2018 года, в преддверии новогодних и рождественских праздников, в Донбассе вступил в силу новый режим прекращения огня, который днем ранее согласовали участники контактной группы по мирному урегулированию. С начала конфликта стороны уже более 20 раз договаривались о перемирии, однако устойчивого режима тишины достичь так и не удалось.
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Армия , Авдеевка , Донецк
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