Диверсионная группа украинских военных подорвалась на мине в ДНР

Украинские диверсанты подорвались на минном поле вблизи населенного пункта Авдеевка провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в понедельник сообщил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

"В последнее время отмечается активизация разведывательных подразделений и подразделений специального назначения противника на севере от Донецка, — цитирует его Донецкое агентство новостей. — Вчера очередная группа украинских диверсантов вновь потерпела фиаско, так и не приступив к выполнению задач".

По данным Безсонова, 20 января четверо военнослужащих разведывательного батальона вооруженных сил Украины на автомобиле выехали на минное поле и погибли в результате подрыва одной из мин.

По данным представителя Народной милиции, это уже третья за 2019 год попытка применения диверсионно-разведывательной деятельности со стороны ВСУ в этом районе, все три попытки были неудачными.

29 декабря 2018 года, в преддверии новогодних и рождественских праздников, в Донбассе вступил в силу новый режим прекращения огня, который днем ранее согласовали участники контактной группы по мирному урегулированию. С начала конфликта стороны уже более 20 раз договаривались о перемирии, однако устойчивого режима тишины достичь так и не удалось.