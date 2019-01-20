Силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля

Средства противовоздушной обороны на юге Сирии среагировали на запущенные со стороны Израиля ракеты, сообщает агенство SANA со ссылкой на военных.
Как отмечается, средства ПВО успешно отразили атаку, ни одна из ракет не достигла целей.
12 января Министерство иностранных дел Сирии направило в ООН письма в связи с воздушной атакой самолётов ВВС Израиля близ Дамаска.
В ночь на 12 января силам противовоздушной обороны Сирии удалось поразить несколько ракет в небе над Дамаском.
Как сообщали СМИ, воздушную атаку по окрестностям Дамаска осуществили израильские самолёты.