Силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля

SANA: силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку на юге страны

Как отмечается, средства ПВО успешно отразили атаку, ни одна из ракет не достигла целей.

12 января Министерство иностранных дел Сирии направило в ООН письма в связи с воздушной атакой самолётов ВВС Израиля близ Дамаска.

В ночь на 12 января силам противовоздушной обороны Сирии удалось поразить несколько ракет в небе над Дамаском.

Как сообщали СМИ, воздушную атаку по окрестностям Дамаска осуществили израильские самолёты.