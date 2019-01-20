Силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля

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SANA: силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку на юге страны 

RT на русском + ещё 3 27 минут назад
Средства противовоздушной обороны на юге Сирии среагировали на запущенные со стороны Израиля ракеты, сообщает агенство SANA со ссылкой на военных.
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Как отмечается, средства ПВО успешно отразили атаку, ни одна из ракет не достигла целей.
12 января Министерство иностранных дел Сирии направило в ООН письма в связи с воздушной атакой самолётов ВВС Израиля близ Дамаска.
В ночь на 12 января силам противовоздушной обороны Сирии удалось поразить несколько ракет в небе над Дамаском.
Как сообщали СМИ, воздушную атаку по окрестностям Дамаска осуществили израильские самолёты.
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Армия , Видео , В мире , Оружие , ООН , ИА SANA , Израиль , Сирия
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