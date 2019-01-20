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В Наро-Фоминск прибыли тридцать Т-34 из Лаоса 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тридцать танков Т-34, подаренные вооруженными силами Лаоса российской армии, прибыли в подмосковный Наро-Фоминск, торжественно объявил в воскресенье на церемонии встречи заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.
"Сегодня для всех нас знаменательный и торжественный день — успешно выполнено важнейшее государственное задание! По инициативе министра обороны Российской Федерации, Героя России, генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу, в результате международного военно-технического сотрудничества на Родину возвращены 30 танков Т-34".
По его словам, каждая такая боевая машина — это символ нашей незабываемой Победы в великом противостоянии с фашизмом.
Также Булгаков объявил, что батальон Т-34 поступит в распоряжение 4-й гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина Краснознаменной дивизии имени Ю. В. Андропова.
Замминистра добавил, что в ближайшее время экипажи начнут подготовку к параду Победы на Красной площади. Танки также будут принимать участие в исторических телепроектах и новых фильмах о Великой Отечественной войне.
По данным Минобороны РФ, Т-34 по праву считается лучшим танком своего времени, им установлен "десяток рекордов, которые, видимо, уже никогда не удастся превзойти". Среди них — достижение по массовости выпуска. В период с 1940 по 1946 год с конвейера сошло более 58 тысяч единиц. Однако спустя семь десятилетий после окончания Второй мировой войны действующих образцов осталось очень мало.
Девятого января 30 танков Т-34 прибыли во Владивосток. Министерство обороны Лаоса передало их в рамках военно-технического сотрудничества российской стороне в полностью исправном состоянии: до недавнего времени эта техника стояла на вооружении лаосской армии. Из Владивостока ее по железной дороге везут в город Наро-Фоминск Московской области.
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Армия , Оружие , Сергей Шойгу , Дмитрий Булгаков , Лаос , Наро-Фоминск
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