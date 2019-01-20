В российской армии создали батальон из Т-34

В российской армии создали батальон из танков Т-34

Из 30 танков Т-34, которые были подарены Лаосом российской армии, в 4-й гвардейской Кантемировской дивизии сформирован танковый батальон, заявил командир дивизии гвардии полковник Владимир Завадский

«На основании указаний министра обороны, начальника генерального штаба принято решении о создании батальона Т-34. Сводный батальон будет дислоцироваться в Наро-Фоминске в 4-й гвардейской Кантемировской дивизии», — передает его слова РИА «Новости».

Завадский добавил, что в дивизии провели все подготовительные мероприятия для приема танков. Скоро личный состав приступит к выполнению задач на исторических танках. Для этого уже подготовлено хранилище, а личный состав пройдет переобучение.

«С 1 марта батальон будет готов к выполнению возложенных на него задач», — пояснил командир дивизии.

30 танков Т-34 9 января прибыли из Лаоса во Владивосток. Минобороны Лаоса передало их в рамках военно-технического сотрудничества российской стороне в полностью исправном состоянии. Эти танки до недавнего времени стояли на вооружении армии Лаоса.

Танки предполагалось использовать при реконструкциях сражений Великой Отечественной войны, парадах Победы, а также для съемок исторических фильмов и обновления экспозиций музеев.