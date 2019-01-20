В российской армии создали батальон из Т-34

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В российской армии создали батальон из танков Т-34 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Из 30 танков Т-34, которые были подарены Лаосом российской армии, в 4-й гвардейской Кантемировской дивизии сформирован танковый батальон, заявил командир дивизии гвардии полковник Владимир Завадский.
В истории с «возвращением Т-34 на родину» есть ряд странностей
«На основании указаний министра обороны, начальника генерального штаба принято решении о создании батальона Т-34. Сводный батальон будет дислоцироваться в Наро-Фоминске в 4-й гвардейской Кантемировской дивизии», — передает его слова РИА «Новости».
Завадский добавил, что в дивизии провели все подготовительные мероприятия для приема танков. Скоро личный состав приступит к выполнению задач на исторических танках. Для этого уже подготовлено хранилище, а личный состав пройдет переобучение.
«С 1 марта батальон будет готов к выполнению возложенных на него задач», — пояснил командир дивизии.
30 танков Т-34 9 января прибыли из Лаоса во Владивосток. Минобороны Лаоса передало их в рамках военно-технического сотрудничества российской стороне в полностью исправном состоянии. Эти танки до недавнего времени стояли на вооружении армии Лаоса.
Танки предполагалось использовать при реконструкциях сражений Великой Отечественной войны, парадах Победы, а также для съемок исторических фильмов и обновления экспозиций музеев.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о странностях в ситуации с передачей танков из Лаоса.
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Комментарии39
Армия , Видео , Оружие , Владимир Завадский , Министерство обороны , Генштаб , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Лаос
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