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Россиянин погиб в Италии из-за шутки
Россиянин погиб в Италии из-за шутки

В России начали разрабатывать вертолет-гибрид 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
В России скоро может появиться новый так называемый опционально управляемый вертолет, являющийся гибридом обычного геликоптера и беспилотного аппарата.
Как сообщает Интерфакс-АВН, контракт на соответствующую научно-исследовательскую работу заключило конструкторское бюро "Камов", входящее в холдинг "Вертолёты России". Его планируется исполнить за 10 месяцев.
В техзадании к НИР предусмотрена разработка требований к перспективной платформе нового вертолета, определение ее тактико-технических параметров и формирование дорожной карты для создания прототипа.
Кроме того сообщается, что для разработки гибрида, который может управляться как пилотами, находящимися непосредственно в машине, так и в дистанционном беспилотном режиме, будет изучена работа экипажей военных и гражданских вертолетов, а также машин санитарной, авиации, вертолетов МВД и МЧС.
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Армия , Оружие , АО "Вертолеты России" , МЧС , МВД , Камов
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