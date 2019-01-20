В России начали разрабатывать вертолет-гибрид

России скоро может появиться новый так называемый опционально управляемый вертолет, являющийся гибридом обычного геликоптера и беспилотного аппарата.

В техзадании к НИР предусмотрена разработка требований к перспективной платформе нового вертолета, определение ее тактико-технических параметров и формирование дорожной карты для создания прототипа.