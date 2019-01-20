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CNBC: сдержать Россию не удалось — американским спутникам грозит «Нудоль» 

RT на русском 21 минуту назад
Фото: Reuters
Россия провела очередное успешное испытание системы противоракетной и противоспутниковой обороны «Нудоль», пишет CNBC со ссылкой на свои источники в американской разведке. Как отмечает канал, помимо этой системы Москва разрабатывает целый спектр средств наземного и космического базирования, представляющий угрозу для материальных ресурсов США на околоземной орбите.
В прошлом месяце Россия провела очередное успешное испытание системы противоспутниковой обороны, пишет CNBC со ссылкой на свои два источника, знакомые с содержанием засекреченного доклада американской разведки.
По их словам, ракета находилась в воздухе 17 минут, и, преодолев около 3 тыс. километров, упала в запланированном квадрате. Об этом стало известно вскоре после того, как Пентагон выпустил объёмный обзор противоракетной обороны США, в котором Вашингтон впервые за десятилетие пересмотрел свою доктрину в этой сфере. В несекретной версии документа, в которой говорится о «ракетной угрозе» со стороны России, Китая, Северной Кореи и Ирана, внимание уделяется также противоспутниковым системам, которые «могут представлять опасность для материальных ресурсов США, находящихся в космосе».
В обзоре отмечается, что «Россия разрабатывает номенклатуру противоспутниковых систем, включая ракеты наземного базирования и оружие направленной энергии, параллельно запуская „экспериментальные“ спутники, которые осуществляют на орбите комплексную деятельность с целью повышения шансов на поражение космических целей».
Российская «Нудоль», которая, как полагает американская военная разведка, будет главным образом предназначена для борьбы со спутниками, в 2018 году дважды успешно прошла испытания.
По некоторых данным, «Нудоль» используется для поражения коммуникационных и разведывательных спутников на низкой орбите. Для сравнения, именно на такой высоте находятся МКС и космический телескоп Hubble.
Хотя антиспутниковые ракеты сложно назвать новым словом в военном деле, информация о российской системе появилась менее чем через год после того, как президент России Владимир Путин сообщил о том, что Москва наращивает свой военный потенциал.
«Тем, кто на протяжении последних 15 лет старается раздувать гонку вооружений, пытается получить в отношении России односторонние преимущества, вводит незаконные с международно-правовой точки зрения ограничения и санкции с целью сдержать развитие нашей страны, в том числе в военной области, скажу: Сдержать Россию не удалось!» — заявил по этому поводу Путин в прошлом марте.
В недавнем докладе Национального военно-воздушного и космического разведывательного центра США (NASIC) говорится о том, что превосходство Америки в околоземном пространстве начинает уменьшаться в виду развития Китая и России.
По данным NASIC, за последние два десятилетия количество иностранных спутников-разведчиков «утроилось» и достигло почти 300 штук. У США же есть только 353 спутника подобного назначения. Кроме того, для борьбы с ними военные сверхдержавы вкладывают значительные средства в разработку противоспутникового оружия.
В то же время, по словам вице-президента по космическим системам в Ассоциации космической промышленности Фрэнка Слазера, хотя ракеты и являются высшим проявлением средств противоспутниковой борьбы, они в этом плане далеко не одиноки.
«Лучше заглушить спутник, ослепить его лазером или перехватить над ним управление с помощью кибератаки, — отметил Слазер. — Кинетический удар может вызвать долгосрочные проблемы для стран, которые ты не собирался атаковать, а также для собственных систем».
В частности эксперт вспомнил испытания китайской противоспутниковой ракеты в 2007 году. Тогда Пекин уничтожил один из своих собственных списанных метеоспутников. Испытания прошли успешно, однако спутник раскололся на тысячи опасных фрагментов, которые продолжают находиться в околоземном пространстве.
По мнению директора Федерации космических полётов Томми Санфорда, за последнее время США не слишком сильно продвинулись в плане защиты от оружия подобного рода. Санфорд, тем не менее, отметил примеры использования сети более мелких и дешёвых спутников, которые могут стать «эффективными платформами, способными помогать в осуществлении заданий более крупным и совершенным спутникам Министерства обороны».
«За архитектурой распределённых систем космической поддержки стоит следующий замысел… Эта система предположительно продолжит функционировать при потере ряда своих элементов», — сообщил Слазер.
RT на русском: последние новости
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Комментарии3
Армия , Владимир Путин , Министерство обороны , Пентагон , Иран , Китай , КНДР , Москва , США
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