Эксперт рассказал о противоспутниковой системе «Нудоль»

Ранее американский телеканал СNBC со ссылкой на два знакомых с засекреченным докладом разведки США источника сообщил, что Россия дважды испытывала противоспутниковую систему в 2018 году. Последний раз успешное испытание системы, которую CNBC называет PL-19 Nudol, прошло 23 декабря. Как утверждает телеканал, ракета летела 17 минут на расстояние почти 3 тысячи километров, после чего успешно достигла цели.

"Эта ракета известна. "Нудоль" сделана была еще в Советском Союзе, успешно испытана, принята на вооружение", — сказал Сивков РИА Новости.

По его словам, ракету, которая служит для работы по низковысотным спутникам, наводят на конкретный объект с помощью комплексной системы разведки. Причем критерии, исходя из которых выбирается "мешающий" спутник, являются закрытой информацией.