Моряки-балтийцы отпраздновали Крещение Господне

В купаниях принял участие священнослужитель соединения морской пехоты Балтийского флота иерей Константин Киосев.

Православные военнослужащие, проходящие службу в Балтийской военно-морской базе, отпраздновали Крещение Господне омовением в ледяной воде. Все желающие могли совершить обряд омовения в специально оборудованном месте на озере, расположенном на полигоне «Хмелевка». Прорубь оборудован специальным трапом, там же установлены палатки для переодевания и места для обогрева.

Каждый спуск в воду проходил под наблюдением дежурных врачей, контролирующих самочувствие искупавшихся в ледяной воде.

В купания принял участие священнослужитель соединения морской пехоты Балтийского флота иерей Константин Киосев. Перед началом купаний отец Константин прочитал молитву.