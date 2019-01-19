Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Моряки-балтийцы отпраздновали Крещение Господне 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
В купаниях принял участие священнослужитель соединения морской пехоты Балтийского флота иерей Константин Киосев.
Православные военнослужащие, проходящие службу в Балтийской военно-морской базе, отпраздновали Крещение Господне омовением в ледяной воде. Все желающие могли совершить обряд омовения в специально оборудованном месте на озере, расположенном на полигоне «Хмелевка». Прорубь оборудован специальным трапом, там же установлены палатки для переодевания и места для обогрева.
Каждый спуск в воду проходил под наблюдением дежурных врачей, контролирующих самочувствие искупавшихся в ледяной воде.
В купания принял участие священнослужитель соединения морской пехоты Балтийского флота иерей Константин Киосев. Перед началом купаний отец Константин прочитал молитву.
ТК «Звезда»: последние новости
Лукашенко отреагировал на обвинения в заправке танков ВСУ Минобороны РФ закупит крупную партию БМП-3 Лавров заявил о готовности России к диалогу с США ради спасения ДРСМД
Армия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве назвали срок «возвращения» Крыма и Донбасса1
Порошенко подготовил «много сюрпризов» на Донбассе342
Изнасилованная дознавательница приняла решение49
Токио принудили к еще одним переговорам4
Известная актриса заявила о домогательствах Табакова3
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
01:00
На Лолиту подали в суд
Шоу-бизнес Общество
02:21
Оскандалившаяся чиновница вымыла пол в больнице
Общество
03:33
В Киеве назвали срок «возвращения» Крыма и Донбасса
Украина В мире
00:40
Трамп выступит с экстренным обращением к нации
США В мире
01:15
Изнасилованная дознавательница приняла решение
Происшествия
03:56
Токио принудили к еще одним переговорам
Азия В мире
00:19
Арбенина записала видео из реанимации
Шоу-бизнес
04:14
Киев призвал к новым отношениям с Москвой
Украина В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение