Россия поставит в Сербию десять военных вертолетов в 2019 году

С появлением российских винтокрылых машин эта страна получит наиболее сильную вертолетную группировку за последние 30 лет.

Семь ударных вертолетов Ми-35 и три транспортных Ми-17 поставит Россия Сербию в 2019 году. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.

«В течение этого года Сербия получит семь вертолетов Ми-35 и три Ми-17», — заявил Вучич в своем обращении к нации по результатам визита президента РФ Владимира Путина.

По словам сербского лидера, с появлением российских винтокрылых машин его страна получит наиболее сильную вертолетную группировку за последние 30 лет. Он также заявил о достигнутой договоренности по поводу дальнейшей модернизации четырнадцати истребителей МиГ-29 до поколения 4+ с самыми современными системами радаров.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал продолжить развивать военно-техническое сотрудничество с Сербией.

В октябре 2018 года ВВС Сербии получили от РФ шесть истребителей МиГ-29, поставленных в рамках военно-технической помощи.