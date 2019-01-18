С появлением российских винтокрылых машин эта страна получит наиболее сильную вертолетную группировку за последние 30 лет.
Семь ударных вертолетов Ми-35 и три транспортных Ми-17 поставит Россия в Сербию в 2019 году. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.
«В течение этого года Сербия получит семь вертолетов Ми-35 и три Ми-17», — заявил Вучич в своем обращении к нации по результатам визита президента РФ Владимира Путина.
По словам сербского лидера, с появлением российских винтокрылых машин его страна получит наиболее сильную вертолетную группировку за последние 30 лет. Он также заявил о достигнутой договоренности по поводу дальнейшей модернизации четырнадцати истребителей МиГ-29 до поколения 4+ с самыми современными системами радаров.
Ранее президент России Владимир Путин пообещал продолжить развивать военно-техническое сотрудничество с Сербией.
В октябре 2018 года ВВС Сербии получили от РФ шесть истребителей МиГ-29, поставленных в рамках военно-технической помощи.