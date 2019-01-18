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Минобороны РФ закупит крупную партию БМП-3 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Бронетехника получит перспективный боевой модуль «Эпоха».
Более 150 боевых машин пехоты БМП-3 планирует закупить Министерство обороны России. Об этом сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
«В 2019 году ожидается поставка опытной партии БМП-3 с перспективным боевым модулем "Эпоха" и модернизированных БМП-2 с новым боевым модулем "Бережок". Также планируем заключить долгосрочный контракт на серийную поставку более 150 новых БМП-3», — заявил Криворучко в ходе рабочей поездки в Тулу.
Ранее стало известно, что в 2019 году подразделения Сухопутных войск получат более 450 единиц бронетехники, в частности — танки Т-72Б3М, танки Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-82АМ.
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Армия , Оружие , Министерство обороны
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