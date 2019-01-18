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МИД Китая выступил против новой стратегии ПРО США 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел Китая выступило против новой стратегии ПРО, представленной в докладе Минобороны США. Об этом сообщает РИА Новости.
«Доклад США полон устаревших концепций «холодной войны» и «игры с нулевой суммой», документ преувеличивает геополитическое противостояние и соперничество крупных стран, необоснованно заявляет об угрозе со стороны Китая», — отметили в ведомстве.
В МИД подчеркнули, что действия США угрожают стабильности и безопасности мирового сообщества, могут оказать влияние на процесс международного ядерного разоружения и привести к новой гонке вооружений.
В четверг, 17 января, власти США представили доклад о противоракетной обороне.
Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что в новом докладе о противоракетной обороне США будет сделан акцент на размещение спутников в космосе.
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Армия , США , Константин Сивков , Министерство обороны , МИД , Китай
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