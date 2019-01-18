Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Панцирь» против «Паука»: российский комплекс ПВО сравнили с израильским 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Эксперты оценили возможности комплексов ПВО российской и израильской разработки. Речь идет о ПЗРК "Панцирь-С1" и системе Spyder-MR ("Паук-MR").
Еженедельник "Звезда" попробовал проанализировать, как проявят себя эти средства ПВО в случае взаимного массированного авиаудара Израиля и Сирии.
Российский "Панцирь" на базе КамАЗа создан по схеме модульной конструкции, что значительно облегчает его ремонт и взаимозаменяемость блоков. По тому же принципу разработан и израильский "Паук" на базе чешской Татры. В скорости передвижения они примерно равны: каждый способен разогнаться до 90 километров в час. Однако проходимость российского ПЗРК значительно выше, особенно на слабых грунтах. Кроме того, он выигрывает в универсальности за счет скорострельного пушечного вооружения.
Вообще огневая мощь "Панциря" производит сильное впечатление. 12 управляемых ракет 57Э6Е с 20-килограммовыми зарядами уничтожат цель на высоте до 15 километров и на дистанции от одного до 20 километров. А низколетящие мишени попадут под огонь 30-миллиметровых пушек 2А38М со скорострельностью пять тысяч выстрелов в минуту.
На вооружении "Паука" имеется восемь ракет Derby с радиолокационным самонаведением и Python-5 c тепловизионным наведением. Различные типы ракет снабженны зарядами в 23 и 11 килограммов взрывчатки.
Издание признает, что "Панцирь-С1" проигрывает конкуренту в дальности обнаружения цели, однако по времени реакции отечественная разработка все же оказалась впереди. В итоге автор публикации делает вывод, что оба комплекса являются грозными бойцами, но благодаря универсальности, возможности уничтожать цели разного класса, причем как воздушные, так и наземные, а также умению вести огонь на ходу "Панцирь" все же получает преимущество.
Российская Газета: последние новости
Атаку F-35 в "режиме зверя" сняли на видео Минобороны сообшило подробности столкновения двух Су-34 В экипировку российских саперов включат круглого робота
Комментарии
Армия , Оружие , Израиль , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа предварительная версия столкновения Су-34138
Пока вы спали: Россиян «прокатили» со льготными отпусками39
В СБУ прокомментировали приезд Собчак в Киев38
Украина разорвала 49 соглашений с Россией7
Рокер покончил с собой в прямом эфире1
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
02:06
Два Су-34 столкнулись в воздухе
Происшествия
01:01
Охранники обокрали больных детей в Москве
Происшествия Криминал
00:44
37-летний мужчина учится во 2 классе школы в СПб
Общество Образование
00:35
Как Порошенко становится другом Москвы
Украина Статьи
01:49
Найден второй летчик разбившегося Су-34
Происшествия
04:26
Экспертиза по делу дознавательницы дала неожиданные результаты
Происшествия
01:03
Атаку F-35 в «режиме зверя» сняли на видео
Армия Оружие
00:47
Почтальон прославился благодаря учтивости
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение