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Офицер выбросил в болото боеприпасы на млн рублей 

News.ru + ещё 2 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении офицера, который выбросил в болото на Камчатке боеприпасы, стоимость которых превышает 1,3 млн рублей.
По данным пресс-службы военной прокуратуры Тихоокеанского флота, один из командиров в Петропавловск-Камчатском регионе распорядился подделать ведомости, которые содержат информацию о боеприпасах, предоставляемых во время учений.
Военный хотел создать видимость качественного проведение занятий, указав в документах сумму, которая серьёзно превышала фактический расход. «Лишние» боеприпасы были просто выброшены.
В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по факту умышленного уничтожения военного имущества.
Ранее News.ru писал, что российские военные помогли вывезти склад вооружений, оставленный незаконными вооружёнными формированиями в посёлке Умм-эль-Маатен провинции Деръа в Сирии.
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Армия , Войска , Оружие
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