Шесть кораблей Тихоокеанского флота направлены в район поисков Су-34

Шесть кораблей и судов Тихоокеанского флота и два гражданских судна направились в район катапультирования летчиков Су-34 на Дальнем Востоке для участия в спасательной операции, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

Минобороны РФ ранее сообщило об аварии двух Су-34 на Дальнем Востоке в районе Японского моря, самолеты коснулись друг друга в воздухе. Самолет Ан-12 позже обнаружил в районе катапультирования летчиков индивидуальный спасательный плот одного из пилотов. Летчик Су-34 со спасательного плота поднят на борт, его состояние удовлетворительное.

"Шесть кораблей и судов Тихоокеанского флота идут в район катапультирования летчиков самолетов Су-34 для проведения поисково-спасательных мероприятий. Еще два гражданских судна, находящихся в непосредственной близости, направились в район катапультирования летчиков и примут участие в спасательной операции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасательная операция проходит в сложных метеорологических условиях, обусловленных сильным ветром и волнением в 4 балла.