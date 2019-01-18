В Рыбинске построят гидрографическое судно для ВМФ

На судостроительном заводе в Рыбинске заложат гидрографическое судно для ВМФ "Яков Лапушкин".

Пятому новейшему малому гидрографическому судну проекта 19910 для ВМФ России приказом главнокомандующего Военно-Морским флотом адмирала Владимира Королева присвоено имя "Яков Лапушкин" — в честь заслуженного гидрографа, начальника гидрографического управления ВМФ в годы Великой отечественной войны контр-адмирала Якова Яковлевича Лапушкина.

Судно предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах морей. Оно будет оснащено самыми современными техническими средствами.