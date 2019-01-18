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В Рыбинске построят гидрографическое судно для ВМФ 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
На судостроительном заводе в Рыбинске заложат гидрографическое судно для ВМФ "Яков Лапушкин".
Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, торжественная церемония закладки судна состоится 22 января на судостроительном заводе "Вымпел".
Пятому новейшему малому гидрографическому судну проекта 19910 для ВМФ России приказом главнокомандующего Военно-Морским флотом адмирала Владимира Королева присвоено имя "Яков Лапушкин" — в честь заслуженного гидрографа, начальника гидрографического управления ВМФ в годы Великой отечественной войны контр-адмирала Якова Яковлевича Лапушкина.
Судно предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах морей. Оно будет оснащено самыми современными техническими средствами.
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Армия , Владимир Королев , Министерство обороны , Судостроительный завод "Вымпел" , Рыбинск
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