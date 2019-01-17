Рассекречен рапорт Жукова об освобождении Польши

Впервые опубликован рассекреченный рапорт Георгия Жукова председателю Государственного комитета обороны Иосифу Сталину, в котором маршал сообщал о выполнении приказа по разгрому немцев в Польше , а также делился наблюдениями о состоянии городов освобождаемой страны.

Рассекреченный рапорт командующего войсками 1-го Белорусского фронта Георгия Жукова, написанный в Государственный комитет обороны 29 января 1945 года и посвященный освобождению Польши, был представлен на заседании рабочей группы Российского исторического общества, проинформировало РИА «Новости»

«Ваш приказ — мощным ударом разгромить противостоящую войскам фронта группировку противника и стремительно выйти к линии польско-германской границы — выполнен», — писал маршал Иосифу Сталину, Георгию Маленкову, Лаврентию Берии и другим членам ГКО.

«За 17 дней наступательных боев войсками фронта пройдено до 400 километров. Вся западная часть Польши в полосе 1-го Белорусского фронта очищена от противника, а польское население, пять с половиной лет угнетавшееся немцами, освобождено», — сообщается, в частности, в документе.

В своем донесении Жуков подчеркивал, что «стремительное продвижение войск воспрепятствовало гитлеровцам разрушить города и промышленные предприятия, железные и шоссейные дороги, не дало им возможности угнать и истребить польское население, вывезти скот и продовольствие». По его данным, в большинстве польских городов были полностью сохранены промышленные предприятия со всем оборудованием и запасами сырья. Однако столицу постигла иная участь. Варшаву и ее заводы, как с горечью подчеркивал маршал, «фашистские варвары уничтожили».

«С жестокостью изощренных садистов гитлеровцы разрушили квартал за кварталом, — сказано в рапорте. — Спровоцированное лондонским, польским эмигрантским правительством и руководством армии Крайовой в августе-сентябре 1944 года восстание в Варшаве завершило разрушение города. Крупнейшие промышленные предприятия стерты с лица земли.

Жилые дома взорваны или сожжены, городское хозяйство разрушено. Десятки тысяч жителей уничтожены, остальные были изгнаны. Город мертв».

Немецкая оккупация Польши стартовала одновременно с началом Второй мировой войны 1 сентября 1939 года и была полностью снята только в 1945-м. 1 августа — 2 октября 1944 года в Варшаве вспыхнуло одно из крупнейших за весь период военных действий восстаний, организованное командованием армии Крайовой и эмиссарами польского правительства в изгнании. Инициатива окончилась поражением, колоссальными разрушениями и потерями среди восставших.

Освобождение от немцев значительной части Польши произошло в ходе проведения Висло-Одерской стратегической наступательной операции 12 января — 3 февраля 1945 года силами 1-го Белорусского и 1-го Украинского (командующий — маршал Иван Конев) фронтов. Красная армия потеряла убитыми и пропавшими без вести свыше 43 тыс. солдат и офицеров. Потери польских повстанцев составили порядка 220 человек. В результате операции были полностью разгромлены 35 дивизий противника, еще 25 потеряли от 50 до 70% личного состава, в плен попали более 150 тыс. немцев. Исход событий продемонстрировал неизбежность грядущей победы союзников.

3 декабря прошлого года Минобороны обнародовало ко Дню неизвестного солдата рассекреченные архивные документы, рассказывающие о боях под Москвой.

В частности, впервые был представлен журнал боевых действий 354-й стрелковой дивизии из состава 16-ой армии, где отражены события осени и зимы 1941 года. Командовал дивизией полковник Дмитрий Алексеев , военным комиссаром состоял Василий Белобородов.

Из выложенных данных стало известно, например, о том, что три эшелона 354-ой стрелковой дивизии прибыли на станцию Сходня 30 ноября, а последний эшелон разгружался 2 декабря, когда перед частями дивизии была поставлена задача занять и прочно оборонять рубеж Клушино — Матушкино.

В также доступном для просмотра боевом распоряжении командира 1199-го стрелкового полка 354-й стрелковой дивизии от 3 декабря указывалось, что противнику удалось сдержать наступление советских частей, применив минометный и автоматный огонь в районах населенных пунктов Савелки и Красный Октябрь . Перед полком стояла задача укрепиться на рубеже Большие Ржавки — Савелки и не допустить прорыва танков противника.

Указанному полку удалось организовать оборону и удерживать свой рубеж весь день 3 декабря. В журнале боевых действий дивизии записано, что все дни, пока часть находилась на этом рубеже, противник вел сильный огонь. Потери Красной армии за пять дней боев составили 148 человек убитыми, 445 ранеными и 238 — обмороженными.

А в октябре официальный сайт ведомства впервые опубликовал ранее неизвестные сведения о деятельности финансово-экономической службы армии.

Члены экипажей самолетов краснознаменного Балтийского флота (КБФ), участвовавшие в налетах на столицу Германии 8 августа 1941 года, получали по 2 тыс. руб., следует из приказа № 0265 «О поощрении участников бомбардировки Берлина» за подписью наркома обороны СССР Иосифа Сталина. Помимо денежных вознаграждений, 13 августа четырем пилотам, в том числе командиру первой ударной группы, лично руководившему экипажем флагманского самолета полковнику Евгению Преображенскому, присвоили звания героев СССР.

Также стал известен размер жалования младшего сына наркома обороны летчика Василия Сталина. В январе 1943 года командир 1-й особой авиагруппы 8-й воздушной армии Сталинградского фронта получил в качестве основного оклада и надбавки за выслугу лет 5 095 рублей 84 копейки. За время Великой Отечественной войны он совершил 26 боевых вылетов и лично сбил, по разным данным, от двух до пяти самолетов противника. В качестве командира 286-й истребительной авиационной дивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта Сталин-младший участвовал во взятии Берлина.

Военнослужащие РККА премировались на порядок скромнее. Так, за подбитый или подожженный танк командиру орудия и наводчику полагалось по 500 руб., остальным бойцам — по 200. При этом за единоличное уничтожение боевой техники врага воин получал 1 тыс. руб.