В Минобороны утверждения о бесперспективности «Авангарда» назвали домыслами

Минобороны РФ назвали домыслами утверждения СМИ о бесперспективности гиперзвукового комплекса "Авангард" — соответствующий комментарий опубликован на странице ведомства в "ВКонтакте".

"В очередном номере "Новой газеты" опубликовано интервью с неким Андреем Горбачевским, названным изданием "специалистом в разработке РЛС [радиолокационных станций], который, не имея никакого отношения к разработке стратегических вооружений, на основании собственных домыслов считает ракетный комплекс с планирующим гиперзвуковым боевым блоком "Авангард" "неперспективным"", — говорится в релизе.

В конце декабря Минобороны по поручению президента Владимира Путина провело успешный испытательный пуск ракеты с комплекса "Авангард": снаряд стартовал из Оренбуржья и поразил цель на Камчатке, примерно в 6 тысячах километров. Таким образом, программа летных испытаний "Авангарда" выполнена. В этом году первый полк должен встать на дежурство.

Как заявлялось, скорость полета боевого блока "Авангарда" в плотных слоях атмосферы может превышать 20 Махов.