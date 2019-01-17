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В Минобороны утверждения о бесперспективности «Авангарда» назвали домыслами 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: Минобороны РФ
В Минобороны РФ назвали домыслами утверждения СМИ о бесперспективности гиперзвукового комплекса "Авангард" — соответствующий комментарий опубликован на странице ведомства в "ВКонтакте".
"В очередном номере "Новой газеты" опубликовано интервью с неким Андреем Горбачевским, названным изданием "специалистом в разработке РЛС [радиолокационных станций], который, не имея никакого отношения к разработке стратегических вооружений, на основании собственных домыслов считает ракетный комплекс с планирующим гиперзвуковым боевым блоком "Авангард" "неперспективным"", — говорится в релизе.
В конце декабря Минобороны по поручению президента Владимира Путина провело успешный испытательный пуск ракеты с комплекса "Авангард": снаряд стартовал из Оренбуржья и поразил цель на Камчатке, примерно в 6 тысячах километров. Таким образом, программа летных испытаний "Авангарда" выполнена. В этом году первый полк должен встать на дежурство.
Как заявлялось, скорость полета боевого блока "Авангарда" в плотных слоях атмосферы может превышать 20 Махов.
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Комментарии
Армия , Оружие , Владимир Путин , Министерство обороны , Новая газета
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