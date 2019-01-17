Замгоссекретаря США назвала условия сохранения ДРСМД

Российская сторона должна уничтожить "спорную" крылатую ракету наземного базирования 9М729, это является главным условием сохранения ДРСМД, заявила в четверг замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон

"Мы представили (на прошедших двусторонних консультациях в Женеве) им список условий, которые должны быть выполнены. Но русские и сами прекрасно знают, что они должны сделать, чтобы устранить допущенные ими нарушения Договора: они должны уничтожить ракету… Уничтожьте запрещенные системы вооружений, и договор останется в силе", — сказала Томпсон в интервью газете "Коммерсант".

По ее словам, модификация данной ракеты не является решением проблемы.

"Наши технические специалисты изучили этот вопрос и пришли к выводу, что это (модификация) не проверяемо. Единственное, что проверяемо, это уничтожение ракет и пусковых установок", — добавила Томпсон.