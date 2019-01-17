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Замгоссекретаря США назвала условия сохранения ДРСМД 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская сторона должна уничтожить "спорную" крылатую ракету наземного базирования 9М729, это является главным условием сохранения ДРСМД, заявила в четверг замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
"Мы представили (на прошедших двусторонних консультациях в Женеве) им список условий, которые должны быть выполнены. Но русские и сами прекрасно знают, что они должны сделать, чтобы устранить допущенные ими нарушения Договора: они должны уничтожить ракету… Уничтожьте запрещенные системы вооружений, и договор останется в силе", — сказала Томпсон в интервью газете "Коммерсант".
По ее словам, модификация данной ракеты не является решением проблемы.
"Наши технические специалисты изучили этот вопрос и пришли к выводу, что это (модификация) не проверяемо. Единственное, что проверяемо, это уничтожение ракет и пусковых установок", — добавила Томпсон.
Между тем ранее в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что США до сих пор так и не предоставили Москве объяснения, почему они считают, что ракета системы 9М729 нарушает ДРСМД. При этом он в очередной раз подчеркнул, что российская сторона выполняет Договор в полном объеме, без изъятий и без исключений. По словам Рябкова позиция США в данном вопросе является провокационной, а претензии — некорректными. Вашингтон продолжает преподносить партнерам фейки, бездоказательно обвиняя Москву в новых нарушениях договора, констатировал замглавы МИД РФ.
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Армия , Оружие , Андреа Томпсон , Сергей Рябков , МИД , РИА Новости , Газета "Коммерсантъ" , США
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