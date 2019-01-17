Истребитель США закамуфлируют под российский Су-57

Американский истребитель F-16C будет перекрашен в "цифровой" камуфляж российского перехватчика пятого поколения Су-57. Самолет, входящий в состав 57-го авиакрыла, будет имитировать в воздушных боях российский перспективный авиационный комплекс.

Новый камуфляж на своей странице в Facebook представил командир авиабазы Неллис, бригадный генерал Роберт Новотны. Пару месяцев назад он разместил в интернете несколько вариантов и предложил пользователям интернета выбрать такую схему раскраски, которая бы максимально походила на цветовую гамму российского самолета. После учета мнений читателей страницы эскиз был утвержден под названием Viper, то есть "Гадюка".

"По словам командира 57-го крыла, потребуется некоторое время, чтобы самолет 64 AGRS покрасили в новой схеме. Предполагается, что истребитель будет готов к началу лета, поэтому он, вероятно, будет одним из основных моментов авиационного национального авиасалона на авиабазе Неллис в ноябре 2019 года", — сообщает специализированное издание Аviationist.

Напомним, что первая эскадрилья самолетов-агрессоров появилась в США в 1969 году на базе Мирамар. Самые опытные пилоты США копировали в воздушных боях тактику советских летчиков, чтобы подготовить новобранцев к столкновениям с военными СССР. Для полноты ощущений самолеты раскрашивались в камуфляж потенциальных противников. В 1972 году 64-я эскадрилья "перебралась" на базу Неллис.

В 1980-х годах роль МиГ-29 и Су-27 исполняли различные модификации истребителей F-18, F-16 и F-15. После распада Варшавского договора американцы пересели на МиГи и Су, доставшиеся армиям Украины, Румынии, Болгарии в наследство от Советского Союза.