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В Японии от истребителя США F-16 отвалилась деталь 

Российская Газета 24 минуты назад
Фото: Reuters
На севере Японии от американского многофункционального истребителя F-16 отвалилась деталь. Инцидент произошел в январе во время полета над территорией префектуры Аомори в предместье гор Хаккода. Машина приписана к военно-воздушной базе США под названием Мисава. Как передает телерадиокомпания NHK, в результате случившегося никто не пострадал. Ущерба также причинено не было.
Американские военные сами уведомили японскую сторону о произошедшем. По некоторым сведениям, упавшая деталь была сделана из пластика.
Вместе с тем ЧП вызвало серьезную обеспокоенность у местных жителей и региональных властей. Губернатор префектуры Аомори Синго Мимура призвал командование американского военного объекта в ускоренном темпе провести расследование инцидента и принять соответствующие меры.
Напомним, что на этой неделе также уже сообщалось о возникновении проблем у еще одного самолета F-16 с базы ВВС США Мисава. Летательный аппарат совершил экстренную посадку из-за неполадок с двигателем.
Боевая машина приземлилась на взлетно-посадочную полосу гражданского аэропорта города Аомори на севере острова Хонсю. Пилот не пострадал.
Ранее на территории японского архипелага неоднократно падали различные предметы с американских военных летательных аппаратов. Так, в декабре прошлого года в городе Гинован префектуры Окинава от вертолета США CH-53 отвалился иллюминатор. Предмет упал на школьную спортивную площадку, где проходили занятия физкультурой. К счастью, все ученики отделались легким испугом.
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Комментарии
Армия , Оружие , Аомори , США , Япония
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