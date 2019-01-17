Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российская армия перейдет на новые системы залпового огня 

Российская Газета 21 минуту назад
Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
Российская армия в 2019 году получит более 40 современных артиллерийских систем. Речь идет о РСЗО и самоходных гаубицах с автоматическим управлением огнем.
Как сообщает defence-blog, на вооружение поступят реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", "Торнадо-С" и самоходные гаубицы "Мста-СМ".
"Торнадо-С" является усовершенствованной версией РСЗО "Смерч" и со временем должен заменить эту систему. Он использует спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС и управляемые ракетные снаряды, благодаря которым можно поражать цель на дистанции 120 километров.
"Торнадо-Г" представляет собой модернизированный "Град". Эта система отличается повышенной огневой эффективностью и мощными боеприпасами. Кроме того она снабжена автоматизированной системой наведения и управления огнем и имеет навигационное оборудование.
152-миллиметровая "Mста-СM" является модернизированной версией самоходной гаубицы "Mстa-С", имеющей скорострельность около восьми выстрелов в минуту. Обновленная гаубица сможет стрелять еще быстрее.
Российская Газета: последние новости
122-мм гаубицу и тягач АТС-59Г превратили в оригинальную САУ в Йемене Истребитель США закамуфлируют под российский Су-57 В Ростовской области военные развернут "алюминиевый ковер"
Комментарии
Армия , Оружие
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия покусилась на российский корабль26
Украинцы переживают за здоровье Путина433
ФСБ назвала причины инцидента с японцами у Курил11
Малоимущим предложили отключать свет ночью684
Изнасилование в Уфе: мужчин не было, были женщины53
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
04:26
Экспертиза по делу дознавательницы дала неожиданные результаты
Происшествия
03:50
Прорыв трубы с кипятком в Петербурге попал на видео
Происшествия
05:16
Актера из «Глухаря» попытались обвинить в изнасиловании
Шоу-бизнес Другое
00:44
Путина встретили в Сербии с ошибками на плакате
Политика
04:15
Россия приняла окончательное решение по ПАСЕ
Политика
10:58
Порошенко выбил телефон из рук украинца
В мире
00:37
Охранники ограбили свой же магазин
Происшествия Криминал
00:16
Решена судьба «сумасшедшей учительницы»
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение