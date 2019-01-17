Российская армия перейдет на новые системы залпового огня

Российская армия в 2019 году получит более 40 современных артиллерийских систем. Речь идет о РСЗО и самоходных гаубицах с автоматическим управлением огнем.

Как сообщает defence-blog, на вооружение поступят реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", "Торнадо-С" и самоходные гаубицы "Мста-СМ".

"Торнадо-С" является усовершенствованной версией РСЗО "Смерч" и со временем должен заменить эту систему. Он использует спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС и управляемые ракетные снаряды, благодаря которым можно поражать цель на дистанции 120 километров.

"Торнадо-Г" представляет собой модернизированный "Град". Эта система отличается повышенной огневой эффективностью и мощными боеприпасами. Кроме того она снабжена автоматизированной системой наведения и управления огнем и имеет навигационное оборудование.

152-миллиметровая "Mста-СM" является модернизированной версией самоходной гаубицы "Mстa-С", имеющей скорострельность около восьми выстрелов в минуту. Обновленная гаубица сможет стрелять еще быстрее.