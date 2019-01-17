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Решена судьба "сумасшедшей учительницы"
Решена судьба "сумасшедшей учительницы"

Бомбардировщик B-2 Spirit прилетел на гавайский пляж 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
Бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit в сопровождении двух истребителей F-22A Raptor совершил демонстрационный полет над Гавайями. Боевые самолеты на низкой высоте прошли над островом Оаху.
Во всех деталях бомбардировщик и истребители смогли рассмотреть посетители пляжа Вайкики, затем самолеты попозировали на фоне горы Бриллиантовая голова, появившейся в результате извержения вулкана. Красочные кадры полета опубликовал портал The Drive.
B-2 (509-е бомбардировочное крыло, штат Миссури) прибыл на объединенную базу Перл-Харбор-Хикэм для выполнения миссии в тихоокеанском регионе. Такие самолеты регулярно принимают участие в учениях вместе с F-22A, в том числе с союзниками США. Сейчас, в частности, была отработана дозаправка в воздухе.
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Армия , Оружие , США
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