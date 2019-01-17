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США хотят разместить в космосе системы ПРО 

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В Белом доме сообщили о подготовке доклада о противоракетной обороне, в котором основной акцент будет сделан на размещение в космосе спутников и систем перехвата. Такое решение, по мнению источника — выход за пределы возможностей, имеющихся у США в данный момент. В Белом доме подчеркнули, что космос — ключевой момент для следующего шага в области ПРО.
В докладе будет содержаться призыв в дальнейшей разработке различных концепций противоракетной обороны, передает РИА Новости. В числе прочих концепций — размещение на орбите систем перехвата и спутников, оснащенных лазерными установками. При этом источник подчеркивает, что это лишь предложение: конкретных решений о воплощении таких идей пока не принималось.
Доклад о ПРО будет первым с 2010 года. Его представит президент США Дональд Трамп в Пентагоне.
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Армия , Видео , В мире , Дональд Трамп , Пентагон , РИА Новости , США
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