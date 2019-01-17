WP: Пентагон будет проверять новобранцев с грин-картами

"Одна из основных проблем, обусловивших принятие таких мер, связана с потенциальной [необходимостью] контрразведки и террористическими угрозами, — говорится в одном из документов. — Ведомство должно взять на вооружение расширенные методы проверок [зарубежных граждан] и протоколы для выявления и уменьшения рисков, связанных с иностранными связями".

По информации издания, новые правила будут введены не позднее 15 февраля. Проверки затронут тысячи человек в год. В том числе они коснутся граждан США, вступающих в брак с иностранцами, имеющих родственников с двойным гражданством, а также тех, кто прожил за рубежом более трех лет из предыдущих десяти. На время проверки новобранцы будут отстранены от занятий по военной подготовке, отмечает издание.