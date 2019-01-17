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WP: Пентагон будет проверять новобранцев с грин-картами 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пентагон разрабатывает план проверки новобранцев с грин-картами или имеющих родственников за границей. Об этом в среду со ссылкой на представителей военного ведомства и служебные документы сообщила газета The Washington Post.
"Одна из основных проблем, обусловивших принятие таких мер, связана с потенциальной [необходимостью] контрразведки и террористическими угрозами, — говорится в одном из документов. — Ведомство должно взять на вооружение расширенные методы проверок [зарубежных граждан] и протоколы для выявления и уменьшения рисков, связанных с иностранными связями".
По информации издания, новые правила будут введены не позднее 15 февраля. Проверки затронут тысячи человек в год. В том числе они коснутся граждан США, вступающих в брак с иностранцами, имеющих родственников с двойным гражданством, а также тех, кто прожил за рубежом более трех лет из предыдущих десяти. На время проверки новобранцы будут отстранены от занятий по военной подготовке, отмечает издание.
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Комментарии
Армия , Министерство обороны , Пентагон , Washington Post
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