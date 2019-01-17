Dünya Bülteni: сотрудничество в сфере оборонной промышленности Турции и Украины

Стремительное развитие отношений между Анкарой и Киевом в последние годы наблюдается и в сфере оборонной промышленности. Так, на днях президент Украины Петр Порошенко , сделав заявление в соцсетях, сообщил, что страны подписали соглашение о покупке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Байрактар ТБ2» (Bayraktar TB2), производимых компанией «Байкар» (Baykar). Это важное событие, демонстрирующее ту точку, к которой подошло военное сотрудничество между Анкарой и Киевом.

В рамках этого соглашения «Байкар» в течение одного года произведет шесть БПЛА «Байрактар ТБ2», и в течение этого же года беспилотники будут поставлены украинской армии. Вместе с тем в распоряжение Украины будут переданы три наземные системы управления и необходимое оборудование. Отмечается, что Украина, ставшая после Катара второй страной, которая предпочла «Байрактар ТБ2», принимала это решение в течение трех лет. Украинские делегации, которые участвовали в испытаниях «Байрактар ТБ2», подчеркивают, что на принятое решение повлияла эффективность БПЛА на поле боя и их летные характеристики.

В заявлении Порошенко обращают на себя внимание слова украинского лидера о том, что он договорился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и пытается вооружать украинскую армию современными образцами, соответствующими стандартам НАТО . Так, Киев начал работать над усилением армии для защиты от своего сильного соседа вслед за оккупацией Россией Крыма в 2014 году. На этом этапе Турция , которая обладает второй по величине армией НАТО и имеет выход к Черному морю, появилась на сцене как важный партнер.

В 2014 году Анкара и Киев договорились о реализации многих совместных проектов в сфере оборонной промышленности. В этот период были приняты решения о совместном производстве во многих областях, таких как боевые самолеты, ракетные системы, авиационные двигатели, беспилотные летательные аппараты, радары, бронетехника, навигация и космические исследования.

Определенную роль в принятых решениях сыграло то, что цели двух стран в сфере оборонной промышленности дополняют друг друга. В частности, когда в рамках усилий Турции в сфере оборонной промышленности, в которой она существенно продвинулась вперед в последние годы, на повестке дня возник вопрос о передаче технологий, союзники Анкары по НАТО не удовлетворили этих ожиданий. А Украина в качестве наследия времен Советского Союза обладает как важным багажом знаний в области оборонной промышленности, так и большим количеством оборонных компаний. В этой связи Турция, которая стремится развивать сектор оборонной промышленности, и Украина, которая пытается укреплять свои вооруженные силы, стали ценными партнерами друг для друга.

В этих рамках в 2015 году представители турецких и украинских военно-промышленных компаний провели встречу в Анкаре, и Анкара отправила Киеву вооружений на сумму около миллиона долларов. А в 2016 году между двумя странами было подписано стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности. После этого Турция обеспечила Вооруженные силы Украины оружием и оборудованием на сумму четыре миллиона долларов.

А в июле 2018 года с целью придать импульс работам, которые продолжаются между двумя странами в области оборонной промышленности, состоялось первое заседание по сотрудничеству Турции и Украины в этой сфере. Важнейшим итогом этой встречи стало подписание протокола о сотрудничестве между государственным предприятием оборонно-промышленного комплекса Украины «Укроборонпром» и турецкой компанией «Аселсан» (Aselsan). Было объявлено, что «Аселсан» поставит украинской армии высокотехнологичные системы связи.

Достижение соглашения по БПЛА «Байрактар ТБ2», в то время как между двумя странами продолжается реализация многих проектов, тоже обращает на себя внимание как весьма важное событие. Так, Турция, которая начиная прежде всего с середины 2000-х годов ускорила работы по развитию отечественного производства продукции оборонной промышленности, за короткое время стала экспортером этой продукции, и это тоже пример серьезного успеха.

Кроме того, можно сказать, что на развитие отношений между Турцией и Украиной повлияли в том числе проблемы двух стран в отношениях с Россией. Вызывавшие беспокойство Турции шаги Москвы, которая постепенно включилась в сирийский кризис особенно в 2015 году, долгое время создавали напряжение в турецко-российских отношениях. Несмотря на то, что Анкара и Москва, вступив в процесс нормализации отношений, состоят в сотрудничестве в определенных сферах, между двумя странами сохраняются разногласия относительно событий на Кавказе, Ближнем Востоке, в Черном море, и здесь их интересы сталкиваются. Поэтому, если представить, что Украина и Сирия — это земли у северных и южных рубежей Турции, станет еще более понятно геополитическое значение отношений Анкара — Киев. Хотя Турция и Россия сотрудничают в определенных регионах Сирии, активность, создаваемая Москвой через Сирию на юге от Турции, в долгосрочной перспективе может представлять угрозу для Анкары. В этой связи стратегическое партнерство, которое Турция намерена развивать с Украиной в Черном море, потенциально способно нивелировать угрозу, создаваемую Россией через Дамаск на юге от Турции, и сузить ей пространство для маневра.

Dünya Bülteni, Турция