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Швеция впервые будет обучать «кибер-солдат» 

Газета.Ru 23 минуты назад
Фото: Reuters
Шведские вооруженные силы впервые будут обучать «кибер-солдат» для защиты страны от возможных кибератак, сообщает The Local.
Такое заявление сделал верховный главнокомандующий страны Микаэль Биден. По его словам, проект будет запущен в следующем году.
Как отмечается, соответствующее обучение будут проходить около 30 призывников.
«Наши кибер-системы должны быть защищены от квалифицированных противников», — сказал Биден.
Он добавил, что для прохождения отбора на эту программу призывники должны будут уже иметь определенный уровень образования.
Ранее сообщалось, что Иран заподозрили в подготовке международной кибератаки.
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