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Экипаж нового ракетного корабля ЧФ провёл учения в Чёрном море 

RT на русском + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Экипаж нового ракетного корабля «Орехово-Зуево» Черноморского флота России провёл тренировочные стрельбы по надводной цели в акватории Чёрного моря. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения.
«Расчёты ПВО отразили ракетный удар условного противника, применив зенитный артиллерийский комплекс АК-630М-2 «Дуэт». По полученным данным о цели от собственных средств наблюдения расчёты ракетно-артиллерийской боевой части корабля электронным пуском нанесли ответный удар с использованием ракетного комплекса «Калибр-НК», — отмечено в сообщении.
Как пишет «Новый Севастополь», 10 декабря прошлого года в Севастополе была проведена торжественная церемония по подъёму военно-морского флага и приёму новейшего малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» в состав Черноморского флота.
Ранее сообщалось, что подразделения армейского корпуса Черноморского флота приступили к выполнению боевых стрельб.
В декабре Пятый канал сообщал, что военнослужащие Южного военного округа провели стрельбы на полигоне в Астраханской области.
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Армия , Оружие
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