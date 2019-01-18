Экипаж нового ракетного корабля ЧФ провёл учения в Чёрном море

Экипаж нового ракетного корабля «Орехово-Зуево» Черноморского флота России провёл тренировочные стрельбы по надводной цели в акватории Чёрного моря. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения.

«Расчёты ПВО отразили ракетный удар условного противника, применив зенитный артиллерийский комплекс АК-630М-2 «Дуэт». По полученным данным о цели от собственных средств наблюдения расчёты ракетно-артиллерийской боевой части корабля электронным пуском нанесли ответный удар с использованием ракетного комплекса «Калибр-НК», — отмечено в сообщении.

Как пишет «Новый Севастополь», 10 декабря прошлого года в Севастополе была проведена торжественная церемония по подъёму военно-морского флага и приёму новейшего малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» в состав Черноморского флота.

Ранее сообщалось, что подразделения армейского корпуса Черноморского флота приступили к выполнению боевых стрельб.

В декабре Пятый канал сообщал, что военнослужащие Южного военного округа провели стрельбы на полигоне в Астраханской области.