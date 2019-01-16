Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американский адмирал назвал условие для сдерживания России 

Lenta.ru + ещё 1 50 минут назад
Фото: Reuters
Командующий надводными силами США вице-адмирал Рич Браун заявил о необходимости сдерживания ВМС России и Китая. Слова Брауна опубликованы на сайте Военно-морских сил США.
Адмирал отмечает, что раньше у США был беспрепятственный доступ и контроль над морем и не было конкурентов. Теперь же Соединенные Штаты вступили в эру соперничества великих держав на море, и оно может стать еще более суровым испытанием, чем холодная война. В связи с этим стране требуется создание новых кораблей, в том числе безэкипажных надводных судов, а также полностью интегрировать истребители F-35B и начать использовать все их возможности.
«Сейчас у нас две ревизионистские и возрождающиеся нации — Россия и Китай. Россия в очередной раз направляет свои атомные подлодки в район между Гренландией и Великобританией и бросает нам вызов в Восточном Средиземноморье и Северной Атлантике. Китай же находится в постоянном режиме готовности внутри "первой островной цепи" — каждый корабль США в этом регионе сопровождается китайскими ВМС», — заявил вице-адмирал.
Браун призвал производителей оружия «работать рука об руку, чтобы создать лучшие военные корабли с самым смертоносным оружием, самыми надежными сетями и самыми передовыми технологиями».
В декабре 2018 года эксперты Центра стратегических и бюджетных оценок в Вашингтоне пришли к выводу, что в ВМС США наблюдается застой и авианосные ударные группы (АУГ) теряют свою актуально на современном поле боя. Так, самолеты на авианосцах менялись на машины, не сильно превосходящие предыдущие по характеристикам и дальность действия АУГ ограничена 1300 милями, тогда как Россия и Китай представили противокорабельные ракеты большей дальности и иное вооружение, угрожающее авианосцам.
Последние новости
Готовившего покушение на Путина арестовали в Сербии Число жертв взрыва в жилом доме в Шахтах увеличилось Путин потребовал гарантий для заинтересованных в «Турецком потоке»
Комментарии
Армия , Войска , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рюкзак с винтовкой: как готовилось покушение на Путина51
Киев выразил протест Москве143
Под Петербургом прогремел мощный взрыв92
В столице объявили «желтый» уровень опасности11
Лаврова назвали министром иностранных дел Германии30
Видео
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
00:53
В столице объявили «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:28
Порошенко рассказал о напугавшем «российских танкистов» оружии
Конфликты Армия
00:45
Стриптизерша обнажилась в банке ради автокредита
Происшествия Общество
07:50
Рюкзак с винтовкой: как готовилось покушение на Путина
Происшествия Статьи
01:13
Под Петербургом прогремел мощный взрыв
Происшествия
03:20
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России
Общество
00:14
Лаврова назвали министром иностранных дел Германии
Политика
03:18
Решена судьба виновников керченского инцидента
Происшествия
00:50
Машины провалились в яму с кипятком в СПб
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение