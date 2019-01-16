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Пушков прокомментировал неудачу переговоров России и США по ДРСМД 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: Р-Спорт
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал неудачу российско-американских переговоров по ДРСМД в Женеве.
По словам политика, встреча нужна была Вашингтону лишь "для отвода глаз". Пушков уверен, что решение США о выходе из договора принято окончательно.
"Встреча в Женеве для США — всего лишь маневр, чтобы вновь обвинить Россию и убедить европейцев поддержать этот шаг Вашингтона", — написал Пушков на своей странице в Twitter.
Российско-американские консультации по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) состоялись 15 января. После переговоров замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Вашингтон показал четкое стремление довести до конца заявленную линию на слом соглашения.

Ситуация вокруг ДРСМД

Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря заявил, что у России есть два месяца, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что, если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по договору.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения соглашения самими американцами.
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Комментарии
Армия , Политика , Сергей Рябков , Алексей Пушков , Сергей Лавров , МИД , США
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