Пушков прокомментировал неудачу переговоров России и США по ДРСМД

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал неудачу российско-американских переговоров по ДРСМД в Женеве.

По словам политика, встреча нужна была Вашингтону лишь "для отвода глаз". Пушков уверен, что решение США о выходе из договора принято окончательно.

"Встреча в Женеве для США — всего лишь маневр, чтобы вновь обвинить Россию и убедить европейцев поддержать этот шаг Вашингтона", — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Российско-американские консультации по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) состоялись 15 января. После переговоров замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Вашингтон показал четкое стремление довести до конца заявленную линию на слом соглашения.

Ситуация вокруг ДРСМД

Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря заявил, что у России есть два месяца, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что, если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по договору.