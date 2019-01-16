СМИ: США и Республика Корея проведут в марте совместные военные учения

Совместные южнокорейско-американские командно-штабные учения Key Resolve ("Ключевое решение") начнутся 4 марта и продлятся примерно две недели. Об этом сообщил в среду телеканал KBS со ссылкой на собственные источники в министерстве национальной обороны страны.

В настоящий момент стороны обсуждают последние детали предстоящих учений, отмечает телеканал. Кроме того, по его сведениям, военные США Южной Кореи рассматривают возможность изменения их названия на "19-1". Это делается для того, чтобы избежать критики со стороны КНДР, считающей само наименование Key Resolve провокационным.

При этом другие совместные учения Freedom Guardian ("Страж свободы"), запланированные на август, могут получить название "19-2".

Министерство обороны Республики Корея ранее сообщило о том, что южнокорейско-американские совместные командно-штабные учения будут проводиться два раза в год — в первом и втором полугодиях. При этом полевые учения Foal Eagle могут пройти в этом году в сокращенном масштабе.

Ранее Key Resolve проводились как полевые учения с участием военнослужащих двух стран и боевой техники. Однако в середине 2018 года США заявили о намерении не отправлять свои войска для участия в них с целью содействия диалогу с Пхеньяном и создания позитивной атмосферы для проведения второго саммита США — КНДР.

Пхеньян считает американо-южнокорейские маневры репетицией вторжения союзников в КНДР и предпринимает контрмеры военного характера, которые Сеул и Вашингтон в свою очередь считают провокациями.