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Корабли-беспилотники требуются США для сдерживания России 

News.ru + ещё 3 11 минут назад
Фото: Abigayle Lutz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Командующий надводными силами США вице-адмирал Рич Браун заявил, что США для сдерживания военно-морских сил России и Китая необходимо создавать новые корабли. В первую очередь, по мнению Брауна, требуются корабли, способные нести дежурство без экипажей на борту.
Соединённым Штатам также необходим боеспособный фрегат и большой надводный боевой корабль. Разработка и внедрение таких кораблей связана с вновь наступившей «эрой соперничества великих держав», заявил вице-адмирал, выступая на симпозиуме ассоциации надводных сил США, сообщает РИА Новости.
«На этот раз у нас две ревизионистские и возрождающиеся нации — Россия и Китай. Россия снова направляет свои атомные подводные лодки в район GI-UK (между Гренландией и Великобританией — ред.) и бросает нам вызов в Восточном Средиземноморье и Северной Атлантике», — сказал Браун.
Он добавил, Китай демонстрирует силу в районе островов вблизи своего побережья, когда его ВМС сопровождают «каждый американский корабль».
Ранее News.ru сообщал, что США и Россия разрабатывают подводные беспилотники с ядерной «начинкой». В скором будущем беспилотники существенно изменят концепцию противостояния и ведения боевых действий под водой, поскольку ведущие державы, похоже, будут использовать их не только для разведки, но и как стратегическое оружие.
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Комментарии
Армия , Оружие , РИА Новости , Китай , США
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