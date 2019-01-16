Администрация Трампа изучает возможность наращивания сил системы ПРО в США и в мире

По его данным, в Белом доме рассматривают возможности, в том числе развертывания в космосе сети спутников, предназначенных для более эффективного распознавания и отслеживания потенциально враждебных целей.

Как уточняет АП, данные планы будут оглашены после того, как Пентагон в четверг обнародует новую редакцию Стратегии дальнейшего развития системы противоракетной обороны США. Как напоминает АП, в прошлом году Министерство обороны США не опубликовало данный документ, это было связано с попытками президента Дональда Трампа убедить руководство КНДР отказаться от совершенствования ядерных вооружений. Отчет мог усложнить ход диалога с Пхеньяном, поясняет агентство.

Теперь США намерены также сосредоточить внимание на поражении ракет потенциального противника непосредственно перед пуском или в течение нескольких минут после него. Такой подход может предусматривать более активное применение боевых беспилотных летательных аппаратов, оснащенных лазерами.

Как отмечает АП, увеличение расходов на систему ПРО неизбежно будет конкурировать с такими приоритетами Белого дома в военной области, как разработка ядерных вооружений нового поколения. Кроме того, планы расширения ПРО будут иметь последствия для американской дипломатии, прежде всего с учетом позиции России, выступающей категорически против усиления европейского сегмента глобальной системы противоракетной обороны США.