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Администрация Трампа изучает возможность наращивания сил системы ПРО в США и в мире 

BFM.RU + ещё 1 24 минуты назад
Фото: Reuters
Администрация президента США Дональда Трампа изучает пути наращивания сил системы противоракетной обороны как в самой стране, так и за ее пределами, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).
По его данным, в Белом доме рассматривают возможности, в том числе развертывания в космосе сети спутников, предназначенных для более эффективного распознавания и отслеживания потенциально враждебных целей.
Как уточняет АП, данные планы будут оглашены после того, как Пентагон в четверг обнародует новую редакцию Стратегии дальнейшего развития системы противоракетной обороны США. Как напоминает АП, в прошлом году Министерство обороны США не опубликовало данный документ, это было связано с попытками президента Дональда Трампа убедить руководство КНДР отказаться от совершенствования ядерных вооружений. Отчет мог усложнить ход диалога с Пхеньяном, поясняет агентство.
Теперь США намерены также сосредоточить внимание на поражении ракет потенциального противника непосредственно перед пуском или в течение нескольких минут после него. Такой подход может предусматривать более активное применение боевых беспилотных летательных аппаратов, оснащенных лазерами.
Как отмечает АП, увеличение расходов на систему ПРО неизбежно будет конкурировать с такими приоритетами Белого дома в военной области, как разработка ядерных вооружений нового поколения. Кроме того, планы расширения ПРО будут иметь последствия для американской дипломатии, прежде всего с учетом позиции России, выступающей категорически против усиления европейского сегмента глобальной системы противоракетной обороны США.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Дональд Трамп , Пентагон , Администрация США , Associated Press , ИТАР-ТАСС , США
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