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Путин раскрыл подробности переговоров с США по ДРСМД 

Газета.Ru + ещё 3 27 минут назад
Президент России Владимир Путин заявил, что в декабре прошлого года российская сторона направила США «конкретные предложения» по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он сказал в интервью сербским СМИ, его текст опубликован на сайте Кремля.
При этом президент не уточнил, в чем заключались эти предложения.
«Готовы к серьезному разговору и по всей стратегической повестке между нашими странами», — заверил Путин.
Также он отметил, что Соединенные Штаты ведут политику, направленную на «демонтаж системы международных соглашений». Также, добавил Путин, в других случаях США пытаются выполнять их «выборочно».
Ранее замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что США не согласились на новую встречу по ДРСМД.
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Армия , Видео , Оружие , Политика , Сергей Рябков , Владимир Путин , МИД , США
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