США потребовали уничтожить российскую ракету

США потребовали уничтожить российские ракеты

Вашингтон остался разочарован переговорами с Россией по ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила замгоссекретаря США Андреа Томпсон , текст распространен американским постпредством при ООН в Женеве.

По ее словам, встреча была неудовлетворительной, поскольку Москва продолжает нарушать договор и не подготовила объяснение, как собирается вернуться к его полному соблюдению.

«Наше послание было ясным: Россия должна уничтожить нарушающие договор ракетные системы», — заявила дипломат.

Он подчеркнул, что Москва готова к диалогу на основе равноправия и без ультиматумов, однако Вашингтон не хочет конструктивно воспринимать предложения российской стороны. Рябков добавил, что Россия предложила провести новую встречу, но пока США не подтвердили готовность в ней участвовать.

Межведомственные российско-американские консультации по ДРСМД состоялись в Женеве 15 января. Это были первые переговоры с того момента, как президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения 20 октября 2018 года.

После заявления американского лидера госсекретарь США Майк Помпео официально обвинил Россию в несоблюдении договора. Вашингтон потребовал, чтобы Москва вернулась к условиям соглашения в течение 60 дней, иначе действие ДРСМД будет приостановлено. Россия считает эти обвинения ложными.

Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.