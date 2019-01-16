США потребовали уничтожить российскую ракету

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США потребовали уничтожить российские ракеты 

Lenta.ru 1 час назад
Вашингтон остался разочарован переговорами с Россией по ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила замгоссекретаря США Андреа Томпсон, текст распространен американским постпредством при ООН в Женеве.
По ее словам, встреча была неудовлетворительной, поскольку Москва продолжает нарушать договор и не подготовила объяснение, как собирается вернуться к его полному соблюдению.
«Наше послание было ясным: Россия должна уничтожить нарушающие договор ракетные системы», — заявила дипломат.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков, в свою очередь, также заявил, что «продвижения вперед нет», передает РИА Новости. По его словам, позиция США застыла на месте, их требования к России не содержат конкретики, что в итоге не позволяет рассчитывать на сближение подходов.
Он подчеркнул, что Москва готова к диалогу на основе равноправия и без ультиматумов, однако Вашингтон не хочет конструктивно воспринимать предложения российской стороны. Рябков добавил, что Россия предложила провести новую встречу, но пока США не подтвердили готовность в ней участвовать.
Межведомственные российско-американские консультации по ДРСМД состоялись в Женеве 15 января. Это были первые переговоры с того момента, как президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения 20 октября 2018 года.
После заявления американского лидера госсекретарь США Майк Помпео официально обвинил Россию в несоблюдении договора. Вашингтон потребовал, чтобы Москва вернулась к условиям соглашения в течение 60 дней, иначе действие ДРСМД будет приостановлено. Россия считает эти обвинения ложными.
Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.
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Комментарии61
Армия , Видео , Андреа Томпсон , Сергей Рябков , Дональд Трамп , МИД , ООН , РИА Новости , Москва , США
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