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Оборону Крыма усилили комплексами «Панцирь» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Крым переброшены дополнительные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Они встали на боевое дежурство еще в конце декабря 2018 года, однако известно об этом стало только сейчас, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Также 15 января на полуострове прошла тренировка с участием ЗРПК. 20 боевых машин перехватили около 100 целей, добавляют в пресс-службе.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" — система ПВО ближнего радиуса действия. Его ракеты способны достать цель на расстоянии до 20 километров, эффективная дальность огня из 30-миллиметровых пушек — 4 километра. ЗРПК реагирует на опасность всего за 4-6 секунд. Причем стрелять из орудий и пускать ракеты "Панцирь" может даже на ходу.
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Армия , Оружие , Интерфакс , Республика Крым
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