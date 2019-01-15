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В Крыму прошли учения с участием расчётов ЗРПК «Панцирь-С» 

RT на русском 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Крыму прошли учения с участием расчётов зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» Южного военного округа, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
Зенитчики выполнили около 30 нормативов по поиску, обнаружению и условному уничтожению малоразмерных, малоскоростных и низколетящих воздушных целей, отработали порядок обнаружения и уничтожения крылатых ракет условного противника.
Главной задачей в ходе единого дня по борьбе с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами ставилось сократить цикл управления от обнаружения цели до её уничтожения.
В учениях были задействованы более 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники.
Ранее сообщалось, что в Крыму провели учения ракетные комплексы «Бал».
Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, а также экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Игорь Касатонов в беседе с НСН оценил развитие морской авиации в стране.
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Комментарии
Армия , Оружие , Игорь Касатонов , Крыминформ , Республика Крым
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