В Крыму прошли учения с участием расчётов ЗРПК «Панцирь-С»

Крыму прошли учения с участием расчётов зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» Южного военного округа, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Зенитчики выполнили около 30 нормативов по поиску, обнаружению и условному уничтожению малоразмерных, малоскоростных и низколетящих воздушных целей, отработали порядок обнаружения и уничтожения крылатых ракет условного противника.

Главной задачей в ходе единого дня по борьбе с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами ставилось сократить цикл управления от обнаружения цели до её уничтожения.

В учениях были задействованы более 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что в Крыму провели учения ракетные комплексы «Бал».