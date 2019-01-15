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Шойгу назвал цель проведения стратегических учений «Центр-2019» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В этом году будут также проведены учения стратегических ядерных сил «Гром» и совместные маневры вооруженных сил России и Белоруссии «Щит Союза — 2019».
Повышение качества оперативной и боевой подготовки является целью проведения стратегических командно-штабных учений «Центр-2019». Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
«Важно повышать качество оперативной и боевой подготовки. С этой целью в течение года необходимо провести все запланированные учения и тренировки, в том числе стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019», — сказал Шойгу в ходе селекторного совещания в Минобороны России.
Глава оборонного ведомства напомнил, что в этом году также запланировано проведение учений стратегических ядерных сил «Гром» и совместных маневров вооруженных сил России и Белоруссии «Щит Союза — 2019».
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Армия , Сергей Шойгу , Министерство обороны
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