Шойгу назвал цель проведения стратегических учений «Центр-2019»

В этом году будут также проведены учения стратегических ядерных сил «Гром» и совместные маневры вооруженных сил России Белоруссии «Щит Союза — 2019».

Повышение качества оперативной и боевой подготовки является целью проведения стратегических командно-штабных учений «Центр-2019». Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу

«Важно повышать качество оперативной и боевой подготовки. С этой целью в течение года необходимо провести все запланированные учения и тренировки, в том числе стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019», — сказал Шойгу в ходе селекторного совещания в Минобороны России.

Глава оборонного ведомства напомнил, что в этом году также запланировано проведение учений стратегических ядерных сил «Гром» и совместных маневров вооруженных сил России и Белоруссии «Щит Союза — 2019».