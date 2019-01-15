Шойгу: на перевооружение армии потратят триллион

Сергей Шойгу. Россия собирается потратить в текущем году на нужды армии почти полтора триллиона рублей. Большая часть средств пойдёт на закупку новейших образцов техники, сообщил глава Минобороны

К концу 2019-го доля современного оружия должна составить 67%, пишет ТАСС . Жильё смогут приобрести благодаря поддержке государства около 25 тысяч военных.

«При проведении всех мероприятий необходимо осуществлять жёсткий контроль за эффективным расходованием бюджетных средств. Такого подхода должны придерживаться руководители всех уровней», — заявил Шойгу.

Общий объём финансирования — свыше 1 трлн 440 млрд рублей. Основные усилия, по мнению руководителя ведомства, направят на создание инфраструктуры в соответствии с системой базирования ВС РФ.

Ранее News.ru публиковал мнение Сергея Шойгу о боеспособности российской армии. Генерал армии уверен, что военным из РФ нет равных в мире по уровню подготовки.