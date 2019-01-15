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Шойгу: на перевооружение армии потратят триллион 

News.ru + ещё 12 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Россия собирается потратить в текущем году на нужды армии почти полтора триллиона рублей. Большая часть средств пойдёт на закупку новейших образцов техники, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
К концу 2019-го доля современного оружия должна составить 67%, пишет ТАСС. Жильё смогут приобрести благодаря поддержке государства около 25 тысяч военных.
«При проведении всех мероприятий необходимо осуществлять жёсткий контроль за эффективным расходованием бюджетных средств. Такого подхода должны придерживаться руководители всех уровней», — заявил Шойгу.
Общий объём финансирования — свыше 1 трлн 440 млрд рублей. Основные усилия, по мнению руководителя ведомства, направят на создание инфраструктуры в соответствии с системой базирования ВС РФ.
Ранее News.ru публиковал мнение Сергея Шойгу о боеспособности российской армии. Генерал армии уверен, что военным из РФ нет равных в мире по уровню подготовки.
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Комментарии
Армия , Сергей Шойгу , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
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