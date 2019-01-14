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США поймали сигнал «Спектр-Р» 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: НПО имени С. А. Лавочкина
Бортовые системы единственного крупного российского научного спутника «Спектр-Р» (проекта «Радиоастрон») работоспособны, сообщил в Twitter «Роскосмос».
В сообщении госкорпорации отмечается, что 14 января станции приема научных данных в США удалось зафиксировать излучение несущей частоты отдельного передатчика аппарата «Спектр-Р», что «косвенно подтверждает информацию о том, что бортовые системы в целом работают в соответствии с заложенной в них логикой».
Согласно РИА Новости, сигнал от «Спектр-Р» получен в ходе утреннего сеанса связи американской наземной обсерваторией Грин-Бэнк.
Согласно ТАСС, тремя главными научными достижениями «Спектр-Р» является обнаружение экстремальной яркости квазаров, уточнение механизма формирования джетов и обнаружение ранее неизвестного эффекта рассеяния радиоизлучения в Млечном Пути.
Об отсутствии связи со «Спектр-Р» стало известно 11 января. Выйти на контакт с орбитальным телескопом специалистам не удалось 10 января. Причиной неполадок называется отказ последнего работающего (третьего) комплекта приемо-передающих устройств.
Проект «Радиоастрон» предполагает запуск трех космических обсерваторий («Спектр-Р», «Спектр-РГ» и «Спектр-УФ»). Первый космический аппарат, радиотелескоп «Спектр-Р», запущен в июле 2011 года. Гарантированный срок активной работы спутника составлял три года. Запуск второго космического аппарата, рентгеновского телескопа «Спектр-РГ», намечен на апрель-июнь.
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Армия , Наука и техника , Технологии , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , США
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