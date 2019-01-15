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На Украине предложили штурмом закончить войну в Донбассе 

RT на русском + ещё 4
Участник боевых действий в Донбассе на стороне ВСУ Виталий Аверин заявил, что закончить вооружённый конфликт в регионе можно лишь силовым методом.
Об этом сообщает «Обозреватель».
По его словам, украинским властям надо отказаться от Минских соглашений и различных перемирий, а потом военными методами завершить конфликт на юго-востоке страны.
«Надо заканчивать уже эту войну… много вариантов, тот же штурм… Да получится! У нас армия сильная», — сказал он.
Вместе с этим он предложил «выселить оппозиционно настроенных к украинской власти» с территории Донбасс после окончания конфликта.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сказал, что операция по возвращению Донбасса под контроль Киева должна быть полицейской, без применения военных сил.
Эксперт Центра военно-политической журналистики и заместитель председателя международной общественной организации «Вече» Владимир Орлов в беседе с ФАН оценил заявления Авакова о Донбассе.
RT на русском: последние новости
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Комментарии5
Армия , Видео , В мире , Владимир Орлов , Арсен Аваков , МВД
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