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Северную Корею заподозрили в создании новых ядерных бомб 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: U.S. International Security Research Institute / Getty Images
Северная Корея продолжает свои ядерные программы, несмотря на слова лидера КНДР Ким Чен Ына о прекращении производства и испытаний ядерного оружия. Об этом пишет Bloomberg.
Анализ спутниковых снимков и данные разведки показывают, что Пхеньян производит боеголовки и ракеты так же быстро, как и ранее, указывает агентство. Аналитики отмечают, что северокорейские власти, вероятно, получили достаточно материала для создания еще шести ядерных бомб. Таким образом, их общее количество в стране могло уже превысить 20 штук.
«Нет никаких признаков того, что их ядерные или ракетные программы были замедлены или приостановлены. Скорее, они вышли на новую стадию», — заявила эксперт Мелисса Ханхам. ​
Как отмечается в материале, сейчас Северной Корее даже не нужно проводить испытания баллистических ракет, поскольку предыдущих тестов оказалось достаточно. Это в итоге ухудшает возможность следить за активностью Пхеньяна на этом поприще. При этом, по недавним данным, в стране продолжается работа двух предполагаемых объектов по обогащению урана.
Ранее в январе сообщалось, что власти США и КНДР обсуждают возможность и детали проведения новой встречи между американским лидером Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Представители обеих сторон уже провели предварительную встречу, на которой обсудили основные организационные моменты. В числе мест для проведения саммита также фигурировали Индонезия, Монголия, американский штат Гавайи и пограничный пункт между Северной и Южной Кореей — Пханмунджом.
В своем последнем новогоднем обращении северокорейский лидер заявил, что КНДР стремится к хорошим отношениям с США, но может изменить позицию, если Вашингтон не выполнит своих обещаний.
Первая встреча Трампа и Кима состоялась в Сингапуре 12 июня 2018 года. По его итогам стороны приняли совместное заявление, в котором говорилось о готовности КНДР к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.
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Армия , Чен Ким , Дональд Трамп , Bloomberg , КНДР , Пхеньян
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