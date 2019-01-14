Турция готовит крупнейшую военную операцию в истории страны

Третья операция Анкары на территории Сирии может стать самой масштабной кампанией в истории страны. Предыдущие — «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» задействовали в несколько раз меньше ресурсов.

Если Турция осуществит задуманное, то границу САР пересекут около 80 тысяч военных вместо привычных 4−8 тысяч, пишет Yeni Safak.

Одним из вероятных сценариев развития событий станет размещение армии вдоль 500-километровой приграничной линии и дальнейшее продвижение вглубь территории соседней страны на 10 км. Это пресечёт попытки создать противнику Анкары коридор у южных рубежей.

На первом этапе планируется очистить от боевиков около 30 тыс. кв. км. На втором стадии войска преодолеют ещё 10 километров.