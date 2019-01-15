NI: почему ракеты «Калибр» беспокоят американских военных

Российские крылатые ракеты "Калибр" обладают двумя качествами, которые волнуют западные военно-морские силы. Они буквально скользят над водой, избегая радиолокационного обнаружения, и, таким образом, у потенциального противника остается меньше времени, чтобы среагировать на угрозу. Кроме того, "Калибры" могут быть установлены даже на небольших кораблях, и поэтому неожиданного удара можно потенциально ждать от любого из них.

Такое мнение высказало американское издание The National Interest. Оно напомнило, что сейчас разрабатывается новая версия "Калибров" с максимальной дальностью более 4500 километров. Нынешние модификации рассчитаны на 1500-2500 километров в зависимости от стрельбы по морским или наземным целям, и ранее американская разведка уже анализировала, что это означает на практике. С российских военных кораблей, размещенных в Норвежском, Черном, Каспийском и Баренцевом морях, то есть в безопасной зоне около границ РФ, "Калибры" могут закрыть радиус от Франции до Ирана. Также Россия оснащает такими ракетами корабли и подлодки, патрулирующие Атлантику, то есть в зону досягаемости автоматически попадают и города Восточного побережья США.

Основную проблему американское СМИ видит в том, что "Калибры" легко можно приспособить под российские корабли разного типа, в том числе небольшие корветы. Это дает всему флоту новый потенциал в способности сдерживать или уничтожать противника.

Конечно, оговаривается издание, эффективный военный корабль — это нечто большее, чем только ракеты, нужны современные радары, системы управления и так далее. И все же, если "Калибр" сможет превратить даже небольшой российский военный корабль в платформу для уничтожения других кораблей или для наземных атак, это даст ВМФ новые возможности.