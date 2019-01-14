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Сверхтяжелый «Руслан» перебросил инженерную технику в Хабаровский край. 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Военно-транспортный самолет ВКС России перебросил в регион 75 тонн специального оборудования.
Более 75 тонн инженерного оборудования доставлено самолетом военно-транспортной авиации ВКС России Ан-124 «Руслан» в Хабаровский край. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
Специальное оборудование доставлено для проведения специалистами инженерных войск работ по ликвидации обвала скальных пород в районе Бурейского водохранилища Хабаровского края.
Всего было задействовано пять самолетов ВТА: четыре Ил-76 и один Ан-124 «Руслан» которые доставили более 175 тонн груза на аэродром в Хабаровский край. На место затора инженерное оборудование и специальные инженерные заряды будут доставлены вертолетами армейской авиации и автомобильным транспортом.
11 декабря 2018 года произошло обрушение скального массива в Бурейское водохранилище. При наступлении весеннего половодья повышение уровня воды может повлечь подтопление отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали.
По поручению президента России Владимира Путина для восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища были задействованы силы и средства Минобороны России.
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Комментарии
Армия , Владимир Путин , Министерство обороны , Хабаровский Край
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