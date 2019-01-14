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Российскую военную базу в Таджикистане усилят батальоном дронов 

Российская Газета + ещё 5 1 час назад
Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
К середине года в составе 201-й российской военной базы в Таджикистане появится отдельный батальон беспилотной авиации. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, к которому относится база.
Там уточнили, что в новое подразделение войдут роты, оснащенные дронами малой и ближней дальности "Орлан-10", "Леер-3", "Элерон", "Гранат" и "Тахион". Кроме того, в штате батальона сформируют отряд дальних беспилотников "Форпост".
Дроны различного назначения наши военные применяли в Таджикистане и прежде. Но они были "раскиданы" по нескольким подразделениям. Теперь решено свести все беспилотники в единое формирование. Смысл нововведения в общем-то понятен. Гарнизоны 201-й базы соседствуют с неспокойной афганской границей. Для того чтобы предотвращать там инциденты, необходимо постоянно контролировать ближайшие к Афгану районы Таджикистана. Лучше всего это делать с помощью разведывательных беспилотников, выполняющих свою миссию по рубежам: от сравнительно отдаленных от границы до ближайших к ней. Кроме того, именно дроны — лучшее средство наблюдения в горах Памира.
Имеющиеся в арсенале 201-й базы беспилотники уже не раз подтверждали высокую эффективность на различных учениях. Взять, к примеру, "Орлан-10". При стартовой массе 14 -18 килограммов этот дрон способен нести полезную нагрузку в пять килограммов. Выпущенный с разборной катапульты, он может подняться на высоту в пять тысяч метров, лететь со скоростью до 170 километров в час и в режиме реального времени передавать картинку на пульт оператора.
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Армия , Оружие , ФЦНИВТ СНПО Элерон , Таджикистан
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