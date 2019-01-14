Три самых удачливых врага и самых жестоких поражения России

Никому не хочется признавать превосходство противника даже в стародавних войнах и сражениях. Поэтому в отечественной исторической литературе поражения русской и Советской армии обычно объяснялись собственными оплошностями наших воинов и командования.

Во многих случаях это абсолютная правда, но далеко не во всех и далеко не полная. В целом ряде военных кампаний, надо признать, успех оказался на стороне неприятеля, прежде всего, благодаря его таланту, что и позволило ему воспользоваться ошибками наших пращуров.

Конечно, незаурядных врагов было немало на историческом пути нашей страны, но далеко не всем из них, сопутствовала удача. Даже великий Наполеон и необычайно одаренные полководцы, короли Швеции Карл XII и Пруссии Фридрих II были разгромлены именно в их противодействии русской армии.

Но, увы, были у России и куда более удачливые противники. О них и пойдет речь.

Хан Батый

Великому завоевателю Чингисхану «не повезло» с сыном Джучи. Судя по всему, тот не очень поддерживал агрессивные устремления своего отца. А вот внук Бату, напротив, готов был осуществить старый захватнический проект основателя великой ордынской империи о походе на Русь и далее по всем европейским странам, к «последнему морю». Поэтому внезапная смерть Джучи сразу же породила довольно жуткие подозрения.

Вряд ли они имели под собой весомые основания — даже для сверхжестоких и по средневековым меркам нравов орды убийство сына выглядело бы жутко. Но факт остается фактом — в результате смерти Джучи нашествие на Русь стало практически неизбежным.

Ордынцам осталось только выбрать удобное время для его осуществления. Как другие агрессоры, Батый, прежде чем броситься на главную жертву, сначала напал на тех, кто послабее. Сначала ордынские военачальники атаковали не бесспорных, но все же союзников Руси — аланов, волжских булгар и половцев.

Замысел ордынцев русские князья, конечно же, разгадали и не стали ждать, когда придет их очередь, решив атаковать первыми. Они не поверили заверениям о сугубо мирных в отношении Руси намерений ордынских командующих Джэбе и Субэдея и даже зачем-то убили послов, передавших их коварные предложения.

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В итоге в 1223 г. случилась настоящая разведка боем — сражение при Калке, в ходе которого разрозненные русско-половецкие войска были наголову разбиты. При этом ордынцы взятых в плен князей жестоко казнили, сделав из их тел постамент для победного пира.

Эта битва показала недостатки армии Руси и одновременно силу ордынской. Последняя действовала по новейшей тактической моде той эпохи — использовании мощных, подвижных конных соединений. За счет маневра и огромной численности орда могла нанести поражение любому, даже самому мужественному, но куда менее многочисленному и динамичному войску.

Основы этой стратегии разработал Чингисхан, но довел практически до совершенства Батый. Он же, как талантливый полководец, на горе нашим предкам, сразу увидел, что русские войска XIII в. недисциплинированны, лишены единого командования, отчего одни рвались вперед, другие отсиживались в тылу, а третьи вовсе остались в стороне.

Оценив обстановку, Батый решил разгромить русские княжества по одиночке — и, увы, его план увенчался успехом. Когда он вторгся в Рязанское княжество, на выручку рязанцам не пришел никто. Потом тоже самое произошло и с Владимиром. Когда же очередь дошла до Киева — помочь ему было уже некому.

Стефан Баторий

Пожалуй, самый одаренный противник России из тех, кому удалось выиграть войну, — польский король Стефан Баторий. Он смог переиграть самого Ивана Грозного , который, как известно, «Казань брал, Астрахань брал…».

Стефану Баторию очень крупно повезло, что он вообще стал королем Речи Посполитой. Для этого должно было удачно сложиться для него сразу несколько обстоятельств. И все действительно сложилось, словно по заказу. В Польше пресеклась династия Ягеллонов, а занявший после них престол Генрих Валуа должен был срочно вернуться в родную Францию для борьбы за тамошний трон, ну и наконец, русский царь и император Священной Римской империи Максимилиан не смогли договориться, чей сын станет польским монархом. Вот тут-то и подсуетился османский султан, «выдвинувший» трансильванского воеводу Стефана Батория.

Для Польши это был удачный выбор, хотя новый король и не знал ни слова по-польски. А вот для Руси этот это обернулось настоящей катастрофой.

© wikipedia.org /// «Стефан Баторий под Псковом» (1872)

У власти в Варшаве оказался ярый и действительно талантливый противник нашей страны, который прежде чем начать операции против русской армии, навел порядок в своем королевстве. В пику жестокому Ивану Грозному он установил вполне демократические порядки. И судя по последующей переписке с царем, в которой упрекал его в деспотизме, считал одной из причин своих побед над ним именно это обстоятельство.

Впрочем, объективности ради надо сказать, что ключевым фактором неудач русской армии стала не только опричнина, но и то, что сражаться ей пришлось сразу с несколькими сильными противниками. Не только с Речью Посполитой, но и с Крымским ханством, а самое главное, со Шведским королевством. Так что и при куда лучшей внутриполитической ситуации такую масштабную войну, как Ливонская, т. е. сразу на нескольких фронтах, выиграть было невозможно.

Баторий, по сути, переиграл Грозного на дипломатическом поле. Он затянул мирные переговоры, что позволило ему усилить позиции и, напротив, ослабить возможности для контригры Руси. Грозный не смог замириться ни с Польшей, ни с другими оппонентами.

В результате беспримерная по мужеству и героизму оборона Пскова, когда даже полководческий талант польского короля не позволил ему взять город, не сыграла существенной роли при завершении неудачной в целом Ливонской войны.

Адмирал Хэйхатиро Того

Первым, кто реализовал стратегию ведения дистанционной войны, был японский адмирал Хэйхатиро Того. И реализовал, к сожалению, во время боевых действий с российским флотом в 1904—1905 гг.

В немалой степени ему «помогли» некоторые царские генералы и адмиралы, включая А. В. Стесселя, сдавшего Порт-Артур, в самом прямом смысле этого слова. Неизвестно, как сложилась бы Цусимская битва и каков был бы в целом исход русско-японской войны, не передай он фактически неприятелю сначала порт Дальний, а затем и саму базу Тихоокеанского флота.

А так, спешившим, пусть и с огромным из-за просчета командования опозданием, кораблям Балтийского флота пришлось прорываться во Владивосток, заведомо залезая в ловушку, приготовленную Того.

Впрочем, все было, кажется, тогда против русских моряков — они потеряли лучшего своего командующего, мудрого адмирала и изобретателя С. О. Макарова, нелепо погибшего из-за взрыва мины, на которую напоролся его флагман «Петропавловск». Пришедшие ему на смену прямо или косвенно В. К. Витгефт и З. П. Рожественский достойно продолжить его дело не смогли — они смотрели на Того с уверенностью в своих силах кролика, столкнувшегося с удавом.

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Но все это нисколько не умаляет огромную роль, которую сыграл командующий Объединенным японским флотом в поражении, увы, наших эскадр. Да, он настаивал на вероломном нападении на крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец», но неужели кто-то мог всерьез полагать, что этот циничный адмирал благородно позволит им уйти в Порт-Артур или во Владивосток?

К тому же, Того делал ставку на то, чтобы атаковать русский флот по частям. Увы, это ему удалось, благодаря недальновидности Витгефта и прямого предательства Стесселя. После победы над первым и вторым ему осталось только дождаться, когда добыча в виде 2-ой и 3-ей Тихоокеанских эскадр сама приплывет ему в руки. И она приплыла.

Причем наивность русского командования и здесь сыграла свою роковую роль. Корабли шли при погашенных огнях, за исключением госпитальных судов. Японскому адмиралу надо было быть полным идиотом, чтобы не понять, что госпитальные суда не ходят поодиночке и где-то рядом находятся и боевые корабли русской эскадры. А идиотом Того определенно не был. С этого и начался разгром значительной части военно-морского флота царской России.

Беспощадный и талантливый Того ошибки русским флотоводцам не простил. И поскольку российский командующий флотом — З. Рожественский был изначально был настроен пессимистически, эти настроения быстро передались и многим экипажам. В итоге из лап Того получилось вырваться лишь нескольким наиболее отчаянным кораблям, тогда как остальные были так или иначе потеряны для нашего флота.

Воспользовались просчетами

Талант противника, конечно, весомый фактор поражения, тем не менее и в случае с Батыем, и с Баторием, и тем более с Того можно было наверняка побороться намного эффективнее, если бы не собственная слабость русской армии или флота в эти трагические моменты. Но, будем объективны, из крайне неудачной битвы при Калке должные уроки извлечены по горячим следам не были. Грозный же в решающую минуту не остановил своевременно кровавый молох опричнины. Ну, а поражение в Русско-японской войне вообще стало итогом целой серии просчетов и измен. Опытные и одаренные противники на горе нашим пращурам использовали все это для реализации своих агрессивных и жестоких планов сполна.