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На Балтийском флоте созданы новые подразделения военной полиции 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Для отбора кандидатов в подразделения военной полиции применялись повышенные требования по физической подготовке, морально-деловым качествам и воинской дисциплине.
В соединении морской пехоты флота и в крупных частях армейского корпуса Балтийского флота созданы подразделения военной полиции.
Новые подразделения завершили комплектование и находятся в непосредственном подчинении командиров соединений и воинских частей. В настоящее время военные полицейские приступили к обеспечению правопорядка и воинской дисциплины на территории воинских частей, в т.ч. во время полевых выходов и учебно-боевых мероприятий на полигонах.
Для отбора кандидатов в подразделения военной полиции применялись повышенные требования по физической подготовке, морально-деловым качествам и воинской дисциплине. Перед назначением на должность каждый будущий военный полицейский проходил аттестацию на соответствие всем установленным требованиям.
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